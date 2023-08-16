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В МВД показали момент сбития одного из "Шахедов" во время атаки россиян на Одесскую область

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Одесская область, Среда 16 августа 2023 16:43
В МВД показали момент сбития одного из "Шахедов" во время атаки россиян на Одесскую область Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Войска РФ сегодня ночью атаковали Одесскую область дронами "Шахед". Момент сбития одного из них удалось записать на видео нашими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Момент сбивания одного из дронов пограничниками", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что это произошло во время ночной атаки врага на Одесскую область.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Да, они атаковали порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов.

Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который почти достроили.

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