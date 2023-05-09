ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МВС показали, як нацгвардієць збив ракету росіян з "Ігли"

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 18:22
У МВС показали, як нацгвардієць збив ракету росіян з "Ігли" Ілюстративне фото: у МВС показали, як нацгвардієць збив ракету росіян з "Ігли" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 травня, український військовий знищив російську крилату ракету за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

У відомстві зазначили, що ракету Х-55 збив нацгвардієць бригади "Буревій" Гвардії наступу під псевдонімом "Покемон". Зараз йому лише 20 років.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, російські окупанти намагалися атакувати Київ. Українські захисники збили 23 з 25 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що одну з ракет знищив нацгвардієць за допомогою ПЗРК "Ігла".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Нацгвардія ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні