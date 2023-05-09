Ілюстративне фото: у МВС показали, як нацгвардієць збив ракету росіян з "Ігли" (Getty Images)

Сьогодні, 9 травня, український військовий знищив російську крилату ракету за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.