ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 травня 2023 14:58
Нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (фото) Фото: нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовець Нацгвардії під час нічної атаки ворога на столицю збив крилату Х-55. Він зміг знищити ціль за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацгвардії.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Внаслідок чого є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - додають в повідомленні.

Фото: нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (facebook.com/NGUmainpage)

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Ворог випустив 25 крилатих ракет, з яких 23 знищили українські захисники.

Додамо, що президент Володимир Зеленський назвав причину збільшення атак агресора. За його словами, на тлі невдач РФ на фронті, зокрема в Бахмуті, окупанти збільшили ракетні удари по Україні, щоб щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія ЗРК ракети ракетный удар
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні