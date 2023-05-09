Нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (фото)

Військовослужбовець Нацгвардії під час нічної атаки ворога на столицю збив крилату Х-55. Він зміг знищити ціль за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацгвардії.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Внаслідок чого є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - додають в повідомленні.

Фото: нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету під час атаки на столицю (facebook.com/NGUmainpage)

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Ворог випустив 25 крилатих ракет, з яких 23 знищили українські захисники.

Додамо, що президент Володимир Зеленський назвав причину збільшення атак агресора. За його словами, на тлі невдач РФ на фронті, зокрема в Бахмуті, окупанти збільшили ракетні удари по Україні, щоб щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

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