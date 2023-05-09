Иллюстративное фото: в МВД показали, как нацгвардеец сбил ракету россиян из "Иглы" (Getty Images)

Сегодня, 9 мая, украинский военный уничтожил российскую крылатую ракету при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.