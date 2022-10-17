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В МВС нагадали про ще один випадок цинізму Ірану щодо України

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Іран не вперше цинічно відхрещується від участі в тих чи інших подіях щодо України. Так само як з постачанням Росії дронів-камікадзе, Тегеран раніше заперечував свою провину в авіакатастрофі літака МАУ, що трапилась два роки тому.

Про це нагадав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, передає РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

"Ми стикаємось з тим що влада Ірану може говорити на чорне - біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing -737 (рейс PS752) кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і “паркувати” так би мовити, цілі комплекси цих "Шахедів" і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі", - підкреслив він.

Катастрофа літака МАУ

Boeing-737-800 компанії МАУ було збито 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака. Серед них громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але все ж підтвердила його.

Атака України 17 жовтня

На тлі масованого нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ в Ірані в черговий раз заявили, що не постачали безпілотники Росії.

У США заявили, що враховуватимуть використання Росією іранських дронів-камікадзе в подальшому плануванні та прийнятті майбутніх рішень.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор. Він закликав світ спільно протистояти цьому.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що відповідальність за масові вбивства мирних жителів в Україні лежить і на Ірані, який постачає Росії дрони-камікадзе.

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