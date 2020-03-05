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МВФ виділив 50 млрд євро постраждалим від коронавірусу країнам

Новини » Політика     05.03.2020 - 15:36
МВФ виділив 50 млрд євро постраждалим від коронавірусу країнам
Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

Кошти підуть на допомогу країнам зі слабкими системами охорони здоров'я

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що виділені 50 млрд євро розподілять між бідними країнами та країнами зі слабкими системами охорони здоров'я, які постраждали від спалаху коронавірусу COVID-19.

У МВФ заявили, що поширення коронавірусу країнами світу анулював очікування більш значного економічного зростання у 2020 році, а також призведе до сильного уповільнення глобального приросту виробництва у 2020 році. Приріс виробництва буде найповільніший після фінансової кризи 2008 року.

"Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але як далеко воно падатиме і як довго це триватиме, все ще важко передбачити", - заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, раніше МВФ закликав країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти поширення коронавірусу у світі. У МФВ заявили, що всі 189 країн повинні виступити єдиним фронтом, щоб розв'язати проблеми, пов'язані з поширенням коронавірусу та економічними наслідками епідемії COVID-19.

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