МВФ призывает страны выступить единым фронтом против коронавируса

Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

МВФ выступил с заявлением из-за распространения коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) в связи с распространением коронавируса в мире призывает страны-участницы выступить единым фронтом против опасного заболевания. Об этом говорится в обнародованном на сайте МВФ заявлении Международного валютно-финансового комитета (IMFC).

Сообщается, что все 189 стран-участниц МВФ должны выступить единым фронтом, чтобы решить проблемы, связанные с распространением коронавируса и экономическими последствиями эпидемии Covid-19.

"Мы призвали всех в МВФ использовать имеющиеся инструменты финансирования, чтобы помочь странам-членам, которые в этом нуждаются. Мы уверены, что, работая вместе, мы преодолеем вызов, который стоит перед нами, и восстановим рост и процветание для всех", - говорится в заявлении.

При этом в МВФ заявили, что в мире уже чувствуется негативное экономическое и финансовое влияние коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.