МВФ внес назначение Набсовета "Укрэнерго" в перечень условий для продолжения кредитования

Как передает РБК-Украина , об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

Также до конца года нужно принять изменения в закон № 3354-IX, освобождающие регуляторные решения НКРЭКУ от процедуры государственной регистрации и внести изменения в закон о реформировании Счетной палаты Украины, расширив объем ее аудиторских функций и мер по обеспечению финансовой независимости.

Завершить формирование полного состава наблюдательного совета «Укрэнерго» из 7 членов необходимо до конца декабря текущего года.

Как сообщало РБК-Украина, в сентября 2024 года два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго", после увольнения главы компании Владимира Кудрицкого заявили об отставке из-за давление властей. Речь идет про Даниеля Доббенни и Педера Андреасена.

Также напомним, что 11 октября Кабмин Украины объявил конкурс на должности трех независимых членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре. Назначение независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться уже до 9 декабря 2024-го года.

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