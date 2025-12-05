МВФ вимагає підвищити деякі податки: рішення планують на січень

Перша умова Фонду - введення ПДВ для ФОПів з оборотом понад 1 млн гривень. Але поки що умова не зобов'язує безпосереднє введення податку. Для затвердження програми необхідно лише підготувати відповідний законопроєкт та внести його в Раду.

Джерела РБК-Україна в уряді кажуть, що цю умову можна виконати найближчим часом. Уже під час наступних переглядів програми визначатимуться деталі запровадження ПДВ для "спрощенців".

Ще один prior action стосується оподаткування надання послуг на цифрових платформах - так званий "податок на OLX" і запровадження оподаткування всіх посилок під час покупок в інтернет-магазинах незалежно від вартості.

Законопроєкт про "податок на OLX" Кабмін схвалив ще влітку. Якщо його ухвалять, то з 2026 року дохід українців від продажів або послуг в інтернеті обкладатиметься податком у розмірі 10%.

Планується також надати податковим органам доступ до банківської інформації та запровадити посилений контроль за торговими операціями. Доходи бюджету від такого податку можуть скласти до 14 млрд гривень.