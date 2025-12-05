МВФ требует повысить некоторые налоги: решение планируют на январь

Первое условие Фонда - введение НДС для ФОПов с оборотом более 1 млн гривен. Но пока условие не обязывает непосредственное введение налога. Для утверждения программы необходимо лишь подготовить соответствующий законопроект и внести его в Раду.

Источники РБК-Украина в правительстве говорят, что это условие можно выполнить в ближайшее время. Уже во время следующих пересмотров программы будут определяться детали введения НДС для "упрощенцев".

Еще один prior action касается налогообложения предоставления услуг на цифровых платформах - так называемый "налог на OLX" и введение налогообложения всех посылок при покупках в интернет-магазинах независимо от стоимости.

Законопроект о "налоге на OLX" Кабмин одобрил еще летом. Если его примут, то с 2026 года доход украинцев от продаж или услуг в интернете будет облагаться налогом в размере 10%.

Планируется также предоставить налоговым органам доступ к банковской информации и ввести усиленный контроль за торговыми операциями. Доходы бюджета от такого налога могут составить до 14 млрд гривен.