МВФ вимагає підвищити деякі податки: рішення планують на січень
Крім ухвалення держбюджету на 2026 рік, у програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ) є ще дві попередні умови (prior actions), невиконання яких гальмуватиме затвердження нової програми для України.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "МВФ вимагає більше податків: які умови кредитор поставив Україні для нової програми".
Перша умова Фонду - введення ПДВ для ФОПів з оборотом понад 1 млн гривень. Але поки що умова не зобов'язує безпосереднє введення податку. Для затвердження програми необхідно лише підготувати відповідний законопроєкт та внести його в Раду.
Джерела РБК-Україна в уряді кажуть, що цю умову можна виконати найближчим часом. Уже під час наступних переглядів програми визначатимуться деталі запровадження ПДВ для "спрощенців".
Ще один prior action стосується оподаткування надання послуг на цифрових платформах - так званий "податок на OLX" і запровадження оподаткування всіх посилок під час покупок в інтернет-магазинах незалежно від вартості.
Законопроєкт про "податок на OLX" Кабмін схвалив ще влітку. Якщо його ухвалять, то з 2026 року дохід українців від продажів або послуг в інтернеті обкладатиметься податком у розмірі 10%.
Планується також надати податковим органам доступ до банківської інформації та запровадити посилений контроль за торговими операціями. Доходи бюджету від такого податку можуть скласти до 14 млрд гривень.
Програма для України від МВФ
Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування обсягом 8,2 млрд доларів.
Ця програма спрямована на підтримання макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, посилення боротьби з корупцією та поліпшення управління в державному секторі. Остаточне затвердження програми залежить від виконання Україною попередніх умов і наявності гарантій фінансування від донорів.
Від української влади очікують прискорення реформ у податковій та митній сферах, включно з розширенням податкової бази, усуненням пільг із ПДВ, запровадженням оподаткування доходів від цифрових платформ, ліквідацією митних лазівок та ухваленням бюджету на 2026 рік відповідно до рамки нової програми МВФ.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що нова програма дасть змогу профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку.
Водночас Україна має виконати кілька умов для того, щоб МВФ затвердив нову програму кредитування.
Зокрема Києву необхідно:
- впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок;
- отримати гарантії фінансування від кредиторів.