МВФ требует повысить некоторые налоги: решение планируют на январь

Пятница 05 декабря 2025 09:59
МВФ требует повысить некоторые налоги: решение планируют на январь Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Кроме принятия госбюджета на 2026 год, в программе Международного валютного фонда (МВФ) есть еще два предварительных условия (prior actions), невыполнение которых будет тормозить утверждение новой программы для Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "МВФ требует больше налогов: какие условия кредитор поставил Украине для новой программы".

Первое условие Фонда - введение НДС для ФОПов с оборотом более 1 млн гривен. Но пока условие не обязывает непосредственное введение налога. Для утверждения программы необходимо лишь подготовить соответствующий законопроект и внести его в Раду.

Источники РБК-Украина в правительстве говорят, что это условие можно выполнить в ближайшее время. Уже во время следующих пересмотров программы будут определяться детали введения НДС для "упрощенцев".

Еще один prior action касается налогообложения предоставления услуг на цифровых платформах - так называемый "налог на OLX" и введение налогообложения всех посылок при покупках в интернет-магазинах независимо от стоимости.

Законопроект о "налоге на OLX" Кабмин одобрил еще летом. Если его примут, то с 2026 года доход украинцев от продаж или услуг в интернете будет облагаться налогом в размере 10%.

Планируется также предоставить налоговым органам доступ к банковской информации и ввести усиленный контроль за торговыми операциями. Доходы бюджета от такого налога могут составить до 14 млрд гривен.

Программа для Украины от МВФ для Украины

Напомним, 26 ноября Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения на уровне персонала по новой четырехлетней программе кредитования объемом 8,2 млрд долларов.

Эта программа направлена на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление долговой устойчивости, усиление борьбы с коррупцией и улучшение управления в государственном секторе. Окончательное утверждение программы зависит от выполнения Украиной предварительных условий и наличия гарантий финансирования от доноров.

От украинской власти ожидают ускорения реформ в налоговой и таможенной сферах, включая расширение налоговой базы, устранение льгот по НДС, введение налогообложения доходов от цифровых платформ, ликвидацию таможенных лазеек и принятие бюджета на 2026 год в соответствии с рамками новой программы МВФ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что новая программа позволит профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

В то же время Украина должна выполнить несколько условий для того, чтобы МВФ утвердил новую программу кредитования.

В частности Киеву необходимо:

  • внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазеек;
  • получить гарантии финансирования от кредиторов.

