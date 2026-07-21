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МВФ виділив Україні транш у розмірі 690 млн доларів

04:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Що сказали МВФ про виділення кредиту?
aimg Едуард Ткач
Фото: президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (president.gov.ua)

Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення Україні нового кредитного у розмірі 690 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Згідно із заявою, рада завершила огляд угоди з Україною про надання фінансування на 4 роки, що дозволило негайно виділити країні гроші.

"Результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено", - йдеться у заяві.

При цьому в МВФ уточнили, що влада погодилася на коригувальні заходи і переглянула терміни ключових реформ, підтвердивши свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів.

Також у заяві сказано, що з урахуванням нового траншу загальна сума виплат МВФ у рамках угоди становитиме вже 2,2 млрд доларів.

Крім цього, виконавча рада завершила консультації за статтею IV 2026 року, яка була зосереджена на політиці збереження макроекономічної стабільності у період війни, а також підтримки переходу України до динамічної ринкової економіки, яка відповідає цілям вступу до ЄС.

Україна та МВФ

Нагадаємо, дняминовий прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що рішення МВФ щодо кредиту у розмірі 290 млн доларів буде ухвалено в понеділок. Його заява була зроблена після того, як він провів розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.

Також ми писали, що експерти МВФ вважають, що Україна може стати однією з економік Європи, що швидко зростають, у найближчі 5 років. Однак цей прогноз ґрунтується на сценарії масштабного відновлення країни.

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