МВФ виділив Україні транш у розмірі 690 млн доларів

Згідно із заявою, рада завершила огляд угоди з Україною про надання фінансування на 4 роки, що дозволило негайно виділити країні гроші.

"Результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено", - йдеться у заяві.

При цьому в МВФ уточнили, що влада погодилася на коригувальні заходи і переглянула терміни ключових реформ, підтвердивши свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів.

Також у заяві сказано, що з урахуванням нового траншу загальна сума виплат МВФ у рамках угоди становитиме вже 2,2 млрд доларів.

Крім цього, виконавча рада завершила консультації за статтею IV 2026 року, яка була зосереджена на політиці збереження макроекономічної стабільності у період війни, а також підтримки переходу України до динамічної ринкової економіки, яка відповідає цілям вступу до ЄС.