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МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов

04:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Что сказали в МВФ о выделении кредита?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (president.gov.ua)

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредитного в размере 690 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно заявлению, совет завершил обзор сделки с Украиной о предоставлении финансирования на 4 года, что позволило немедленно выделить стране деньги.

"Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена", - говорится в заявлении.

При этом в МВФ уточнили, что власти согласились на корректирующие меры и пересмотрели сроки ключевых реформ, подтвердив свою приверженность достижению целей в области фискальной политики, управления, борьбы с коррупцией, энергетического и финансового секторах.

Также в заявлении сказано, что с учетом нового транша общая сумма выплат МВФ в рамках сделки составит уже 2,2 млрд долларов.

Помимо этого, исполнительный совет завершил консультации по статье IV 2026 года, которая была сосредоточена на политике сохранения макроэкономической стабильности в период войны, а также поддержки перехода Украины к динамичной рыночной экономике, которая соответствует целям вступления в ЕС.

Украина и МВФ

Напомним, на днях новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что решение МВФ по кредиту в размере 290 млн долларов будет принято в понедельник. Его заявление было сделано после того, как он провел разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.

Также мы писали, что эксперты МВФ считают, что Украина может стать одной из самых быстрорастущих экономик Европы в ближайшие 5 лет. Однако этот прогноз основывается на сценарии масштабного восстановления страны.

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