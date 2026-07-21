МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредитного в размере 690 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.
Согласно заявлению, совет завершил обзор сделки с Украиной о предоставлении финансирования на 4 года, что позволило немедленно выделить стране деньги.
"Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена", - говорится в заявлении.
При этом в МВФ уточнили, что власти согласились на корректирующие меры и пересмотрели сроки ключевых реформ, подтвердив свою приверженность достижению целей в области фискальной политики, управления, борьбы с коррупцией, энергетического и финансового секторах.
Также в заявлении сказано, что с учетом нового транша общая сумма выплат МВФ в рамках сделки составит уже 2,2 млрд долларов.
Помимо этого, исполнительный совет завершил консультации по статье IV 2026 года, которая была сосредоточена на политике сохранения макроэкономической стабильности в период войны, а также поддержки перехода Украины к динамичной рыночной экономике, которая соответствует целям вступления в ЕС.
Напомним, на днях новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что решение МВФ по кредиту в размере 290 млн долларов будет принято в понедельник. Его заявление было сделано после того, как он провел разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.
Также мы писали, что эксперты МВФ считают, что Украина может стать одной из самых быстрорастущих экономик Европы в ближайшие 5 лет. Однако этот прогноз основывается на сценарии масштабного восстановления страны.