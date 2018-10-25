НБУ ожидает первый транш от МВФ в этом году

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Решение могут принять в декабре, и Украина получит транш до конца года

Украина может получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что оно (решение совета директоров относительно предоставления Украине первого транша, - ред.) будет в декабре месяце и мы ожидаем, что он (транш, - ред.) будет еще в этом году", - сказал Смолий.

Он напомнил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 млрд долларов сроком на 15 месяцев.

"Эта программа полезна тем, что следующий год - год выборов и мы будем находиться в сотрудничестве с МВФ, что будет гарантией для обслуживания наших предыдущих заимствований..." - добавил глава НБУ.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда о новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, которая заканчивается в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года.