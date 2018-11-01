Прогноз повышен на 0,5 процентных пунктов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на звіт "Региональные экономические перспективы" банка (ноябрь 2018 года).

Как отмечают в ЕБРР, одобрение и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

Банк оставил без изменений прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.

"На 2018-2019 года приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза", - подчеркнули в банке.

В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года.

Инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 года составляла 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня в 5%. С целью сдерживания инфляции Национальный банк Украины повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 года до 18% в сентябре 2018 года, напомнили в ЕБРР.

Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем в 2018 году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Напомним, что в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозируетрост мирового ВВП в 2018 году на 3,3% и на 3,1% в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.