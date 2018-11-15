МВФ відзначив слабкий прогрес України в боротьбі з корупцією

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Високий рівень корупції в Україні стримує інвесторів, заявили у Світовому банку

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Всесвітніх банк (СБ) відзначили низьку результативність дій української влади в боротьбі з корупцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, жоден топ чиновник не притягнутий до відповідальності за корупцію.

"Ми бачимо істотний прогрес в установі антикорупційних органів. У той же час ефективність боротьби з корупцією дуже низька: ні одна високопоставлена особа не притягнута до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається як країна з високим рівнем корупції", - сказав постпред МВФ в Україні.

У свою чергу директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що високий рівень корупції стримує інвесторів.

"Високий рівень корупції в Україні і верховенство особистих рішень замість верховенства права - це те, що стримує інвесторів. Ми багато спілкуємося з різними інвесторами, ми бачимо, що можливості для інвестицій в Україну є, але, разом з тим, ми бачимо стурбованість інвесторів цими питаннями", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно голова правління Нацбанку Яків Смолій зазначав, що Україна очікує рішення ради директорів МВФ щодо надання першого траншу буде відомо в грудні. Також НБУ сподівається, що транш буде до кінця 2018 року.

Зазначимо, на тлі нової угоди про співпрацю з МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%.

Додамо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.