Без МВФ Украину ждет девальвация и сокращение валютных резервов, - эксперт

Фото: МВФ (imf.org)

Украина не сможет обслуживать свой долг без кредита МВФ

Соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) имеет решающее значение для выплаты долгов и покрытия дефицита госбюджета Украины. Об это в комментарии РБК-Украина сказал глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

По оценке Мартыненко, в 2020 году правительство должно получить финансовую помощь от международных доноров в размере 7 млрд долларов, из которых 4-5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии.

"Без доступа к финансовым рынкам из-за пандемии и глобальной рецессии и без сотрудничества с МВФ Украина не сможет обслуживать свой долг в 2020 году, не избежав серьезных экономических проблем. Прежде всего, это возможная потеря 3-4 млрд долларов золотовалютных резервов и девальвация гривны", - считает он.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свой базовый сценарий, согласно которому Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ по новой программе EFF в перовом полугодии 2020 года, однако не исключает и дальнейший задержки.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.