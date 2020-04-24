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Без МВФ Україну чекає девальвація і скорочення валютних резервів, - експерт

Новини » Фінансова криза 2020     24.04.2020 - 11:51
Без МВФ Україну чекає девальвація і скорочення валютних резервів, - експерт
Фото: МВФ (imf.org)

Україна не зможе обслуговувати свій борг без кредиту МВФ

Угода з Міжнародним валютним фондом (МВФ) має вирішальне значення для виплати боргів і покриття дефіциту держбюджету України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко.

За оцінкою Мартиненка, у 2020 році уряд має отримати фінансову допомогу від міжнародних донорів у розмірі 7 млрд доларів, з яких 4-5 млрд доларів на боротьбу з наслідками пандемії.

"Без доступу до фінансових ринків за пандемії та глобальної рецесії і без співпраці з МВФ Україна не зможе обслуговувати свій борг у 2020 році, не уникнувши серйозних економічних проблем. Насамперед, це можлива втрата 3-4 млрд доларів золотовалютних резервів та девальвація гривні", - вважає він.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким Україна отримає остаточне схвалення ради директорів МВФ за новою програмою EFF у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і подальшої затримки.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

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Теми: Курс долара
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