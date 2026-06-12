МВФ и Украина договорились о новом кредите: среди условий тарифы и НДС

Украина и МВФ согласовали первый пересмотр программы расширенного финансирования. После утверждения Советом фонда Киев получит 690 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ .

Украина должна реализовать ряд налоговых, энергетических и антикоррупционных реформ в рамках международной программы сотрудничества и выполнения структурных обязательств. Речь идет о комплексе мер, направленных на мобилизацию доходов бюджета, повышение эффективности государственного управления и либерализацию ключевых секторов экономики.

Налоговая политика и финансы

В фискальном блоке Украина должна обеспечить сдерживание бюджетных расходов и одновременно наращивать внутренние доходы, в частности через оптимизацию налогового администрирования и поиск потенциальных сбережений.

Среди ключевых шагов - отмена таможенного освобождения от НДС для международных посылок, что должно уменьшить использование налоговых лазеек и ограничить объемы несущественного импорта.

Также предусмотрено усиление борьбы с международным налоговым уклонением, в частности через трансфертное ценообразование и схемы налогового арбитража между компаниями.

Отдельное внимание уделено реформе упрощенной системы налогообложения. Речь идет о предотвращении злоупотреблений, в частности искусственного дробления бизнеса и подмене трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.

Кроме того, планируется модернизация налогового администрирования с акцентом на риск-ориентированный подход, что должно уменьшить нагрузку на добросовестных плательщиков и повысить эффективность контроля.

Отдельным направлением определены институциональные изменения в Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службе для усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Энергетика: постепенная либерализация рынка

В энергетическом секторе предполагается подготовка дорожной карты постепенного перехода к рыночным тарифам и отхода от действующей системы специальных обязанностей (PSO), которая сейчас сдерживает прибыльность государственных энергокомпаний.

В то же время реформа должна сопровождаться созданием механизмов адресной социальной поддержки для уязвимых домохозяйств, чтобы минимизировать возможные последствия роста тарифов.

Также планируется усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Антикоррупция и государственное управление

В сфере антикоррупционной политики предусмотрено дальнейшее укрепление системы электронного декларирования активов с применением риск-ориентированного подхода к проверкам.

Отдельный блок касается реформы корпоративного управления государственных предприятий и государственных банков. Речь идет об ускорении прозрачных конкурсных отборов руководства, усилении роли независимых наблюдательных советов и повышении уровня подотчетности менеджмента.

График выполнения обязательств

В рамках согласованного графика Украина должна выполнить дополнительные политические обязательства, а также наверстать реформы, которые были запланированы на первый квартал, но не были реализованы или выполнены с задержкой.