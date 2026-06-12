МВФ и Украина договорились о новом кредите: среди условий тарифы и НДС
Украина и МВФ согласовали первый пересмотр программы расширенного финансирования. После утверждения Советом фонда Киев получит 690 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ.
Украина должна реализовать ряд налоговых, энергетических и антикоррупционных реформ в рамках международной программы сотрудничества и выполнения структурных обязательств. Речь идет о комплексе мер, направленных на мобилизацию доходов бюджета, повышение эффективности государственного управления и либерализацию ключевых секторов экономики.
Налоговая политика и финансы
В фискальном блоке Украина должна обеспечить сдерживание бюджетных расходов и одновременно наращивать внутренние доходы, в частности через оптимизацию налогового администрирования и поиск потенциальных сбережений.
Среди ключевых шагов - отмена таможенного освобождения от НДС для международных посылок, что должно уменьшить использование налоговых лазеек и ограничить объемы несущественного импорта.
Также предусмотрено усиление борьбы с международным налоговым уклонением, в частности через трансфертное ценообразование и схемы налогового арбитража между компаниями.
Отдельное внимание уделено реформе упрощенной системы налогообложения. Речь идет о предотвращении злоупотреблений, в частности искусственного дробления бизнеса и подмене трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.
Кроме того, планируется модернизация налогового администрирования с акцентом на риск-ориентированный подход, что должно уменьшить нагрузку на добросовестных плательщиков и повысить эффективность контроля.
Отдельным направлением определены институциональные изменения в Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службе для усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Энергетика: постепенная либерализация рынка
В энергетическом секторе предполагается подготовка дорожной карты постепенного перехода к рыночным тарифам и отхода от действующей системы специальных обязанностей (PSO), которая сейчас сдерживает прибыльность государственных энергокомпаний.
В то же время реформа должна сопровождаться созданием механизмов адресной социальной поддержки для уязвимых домохозяйств, чтобы минимизировать возможные последствия роста тарифов.
Также планируется усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Антикоррупция и государственное управление
В сфере антикоррупционной политики предусмотрено дальнейшее укрепление системы электронного декларирования активов с применением риск-ориентированного подхода к проверкам.
Отдельный блок касается реформы корпоративного управления государственных предприятий и государственных банков. Речь идет об ускорении прозрачных конкурсных отборов руководства, усилении роли независимых наблюдательных советов и повышении уровня подотчетности менеджмента.
График выполнения обязательств
В рамках согласованного графика Украина должна выполнить дополнительные политические обязательства, а также наверстать реформы, которые были запланированы на первый квартал, но не были реализованы или выполнены с задержкой.
Напомним, МВФ согласовал выделение Украине очередного кредитного транша объемом почти 700 млн долларов.
Договоренности достигнуты на уровне персонала. Для окончательного утверждения финансирования это решение еще должен одобрить Совет директоров Фонда, заседание которого запланировано на следующий месяц.