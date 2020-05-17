МВФ спрогнозировал сроки восстановления мировой экономики после коронавируса

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В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями. В марте 170 стран показали экономическое падение.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По ее словам, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", - заявляла Георгиева.

Напомним, МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 2,4% из-за пандемии коронавируса и рост на 5,9% в 2021 году. По прогнозу агентства, ВВП США сократится на 5,2% в 2020 году.

Автор: Надежда Собенко