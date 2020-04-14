МВФ прогнозирует глубокое падение мировой экономики

Фото: МВФ (imf.org)

Официальный прогноз предполагает спад на 3,0% в 2020 году

Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на апрельский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

В базовом сценарии, который предполагает, что пандемия коронавируса прекратится во второй половине 2020 года и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка.

По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.

В развивающихся странах падение составит 1,0%. При этом Китай вырастет на 1,2%, Индия - на 1,9%.

По сравнению с прогнозом, сделанным в январе 2020 года, ожидания на этот год значительно ухудшились. Тогда МВФ прогнозировал рост на 3,3% в 2020 году и на 3,4% в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир столкнулся небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей.