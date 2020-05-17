МВФ спрогнозував терміни відновлення світової економіки після коронавіруса

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У першому кварталі США і Європа зареєстрували різке падіння економіки

Світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавіруса COVID-19 і викликаними нею обмеженнями. У березні 170 країн показали економічне падіння.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За її словами, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році.

У першому кварталі США і Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%.

"Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - заявляла Георгієва.

Нагадаємо, МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. у США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки в 2020 році на 2,4% через пандемії коронавіруса і зростання на 5,9% в 2021 році. За прогнозом агентства, ВВП США скоротиться на 5,2% в 2020 році.

Автор: Надія Собенко