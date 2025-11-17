UA

МВФ пропонує Україні нову програму на 8 млрд доларів

Фото: Гевін Грей, голова місії МВФ в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місія Міжнародного валютного фонду підготувала для України нову програму кредитування на 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу у Facebook.

Як зазначила Підласа, під час офіційних переговорів щодо нової програми було обговорено деталі українського бюджету-2026 з керівником місії МВФ Гевіном Греєм та його колегами.

"Загальний обсяг програми, яку МВФ пропонує Україні, - близько 8 млрд доларів на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, зокрема й репараційного кредиту", - додала вона.

Вона уточнила, що рішення МВФ щодо запуску програми очікується в січні. Тоді ж має бути перша виплата.

При цьому попередньою дією, яку необхідно виконати для старту програми, є ухвалення бюджету на 2026 рік у межах узгодженого з фондом дефіциту.

"Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем ухилення від сплати податків", - розповіла Підласа.

Нова програма з МВФ

Чинна програма України з Міжнародним валютним фондом розрахована на 2023-2027 роки. Однак прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду з ініціативою розробити нову програму. Вона пояснила необхідність нової угоди тим, що війна України з Росією не зупиняється.

Нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що нову програму з Україною МВФ може затвердити вже в січні.

