МВФ предлагает Украине новую программу на 8 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда подготовила для Украины новую программу кредитования на 8 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу в Facebook.
Как отметила Пидласа, во время официальных переговоров по новой программе были обсуждены детали украинского бюджета-2026 с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем и его коллегами.
"Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине, - около 8 млрд долларов на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", - добавила она.
Она уточнила, что решение МВФ насчет запуска программы ожидается в январе. Тогда же должна быть первая выплата.
При этом предварительным действием, которое необходимо выполнить для старта программы, является принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с фондом дефицита.
"Относительно структурных маяков - МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем ухода от уплаты налогов", - рассказала Пидласа.
Действующая программа Украины с Международным валютным фондом рассчитана на 2023-2027 годы. Однако премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к Фонду с инициативой разработать новую программу. Она объяснила необходимость новой сделки тем, что война Украины с Россией не останавливается.
Недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что новую программу с Украиной МВФ может утвердить уже в январе.