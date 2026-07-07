МВФ прогнозує економіці України шалений ріст, але є умова

Раніше РБК-Україна аналізувало нову угоду з МВФ та пояснювало, що буде з тарифами для населення вже незабаром.

Також ми писали, що Фонд підтримав надання Україні чергового кредитного траншу.

Окрім того, ми розповідали, коли буде податок на посилки - у ВРУ назвали дедлайн для закону.