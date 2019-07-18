МВФ посчитал курс американского доллара значительно завышенным

Международный валютный фонд (МВФ) проанализировал динамику доллара США и пришел к выводу, что курс американской валюты значительно завышен. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Эксперты определили, что с учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов.

Что касается курсов валют евро, йен и юаня, то они находятся на приемлемом уровне. Для Германии он даже занижен на 8-18 процентов - это с учетом высокого положительного сальдо текущих операций в стране.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают от НБУ во втором квартале 2019 года среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.