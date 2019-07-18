МВФ вважає курс американського долара значно завищеними

Міжнародний валютний фонд (МВФ) проаналізував динаміку долара США і дійшов висновку, що курс американської валюти значно завищений. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Експерти визначили, що з урахуванням основних економічних індикаторів курс долара США завищений на 6-12 відсотків.

Що стосується курсів валют євро, єн і юаня, то вони знаходяться на прийнятному рівні. Для Німеччини він навіть занижений на 8-18 відсотків - це з урахуванням високого позитивного сальдо поточних операцій в країні.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують від НБУ у другому кварталі 2019 року середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств чекали курс на рівні 29,32 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.