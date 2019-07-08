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Украинцы увеличили продажу валюты на наличном рынке

Новости » Финансы    08.07.2019 - 10:59
Украинцы увеличили продажу валюты на наличном рынке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ обнародовал статистику валютного рынка за июнь

Население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов, в то время как мае она была на уровне 25,0 млн долларов, а в апреле и марте наблюдалась чистая покупка (на 115,4 млн долларов и 77,3 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 247,2 млн долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, наличный курс доллара снизился за июнь на 0,1% в продаже и вырос на 0,6% в покупке, евро вырос на 0,1% в продаже и на 0,8% в покупке.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличной иностранной валютой:

Украинцы увеличили продажу валюты на наличном рынке

Данные НБУ

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).

Отметим, в конце мая гривна находилась под девальвационным давлением на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине.

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Темы: Курс доллара
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