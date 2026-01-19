МВФ погіршив прогноз зростання економіки Росії на 2026 рік

Міжнародний валютний фонд сьогодні, 19 січня, знизив прогноз економічного зростання Росії у 2026 році на 0,2 процентного пункту - до 0,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
МВФ, який не відправляв моніторингові місії для оцінки стану економіки країни-агресорки з листопада 2019 року, не пояснив причин зниження прогнозу.
Агентство пише, що, продемонструвавши стійкість до західних санкцій протягом перших трьох років війни в Україні, економіка РФ сповільнилася. Зокрема, до приблизно 1% зростання у 2025 році з 4,3% у 2024 році в результаті утримання центробанком країни ключової процентної ставки на високому рівні для боротьби з інфляцією.
"Висока вартість кредитів, надмірно сильний рубль, нестача робочої сили, підвищення податків і падіння державних доходів від нафти і газу тиснуть на економіку, що робить економічне відновлення у 2026 році малоймовірним", - йдеться у статті.
Водночас центральний банк Росії прогнозує економічне зростання на рівні від 0,5% до 1,5% у 2026 році.
Нагадаємо, російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.
Зазначимо, фінансова та інституційна система РФ дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.
Крім того, у 2026-2027 роках російські авіакомпанії повернуть в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, більшість з яких віком понад 30 років. Причинами є санкції, скорочення авіапарку та відсутність можливостей для його оновлення.