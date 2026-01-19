МВФ погіршив прогноз зростання економіки Росії на 2026 рік

МВФ, який не відправляв моніторингові місії для оцінки стану економіки країни-агресорки з листопада 2019 року, не пояснив причин зниження прогнозу.

Агентство пише, що, продемонструвавши стійкість до західних санкцій протягом перших трьох років війни в Україні, економіка РФ сповільнилася. Зокрема, до приблизно 1% зростання у 2025 році з 4,3% у 2024 році в результаті утримання центробанком країни ключової процентної ставки на високому рівні для боротьби з інфляцією.

"Висока вартість кредитів, надмірно сильний рубль, нестача робочої сили, підвищення податків і падіння державних доходів від нафти і газу тиснуть на економіку, що робить економічне відновлення у 2026 році малоймовірним", - йдеться у статті.

Водночас центральний банк Росії прогнозує економічне зростання на рівні від 0,5% до 1,5% у 2026 році.