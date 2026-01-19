МВФ ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год

МВФ, который не отправлял мониторинговые миссии для оценки состояния экономики страны-агрессора с ноября 2019 года, не объяснил причин снижения прогноза.

Агентство пишет, что, продемонстрировав устойчивость к западным санкциям в течение первых трех лет войны в Украине, экономика РФ замедлилась. В частности, до примерно 1% роста в 2025 году с 4,3% в 2024 году в результате удержания центробанком страны ключевой процентной ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией.

"Высокая стоимость кредитов, чрезмерно сильный рубль, нехватка рабочей силы, повышение налогов и падение государственных доходов от нефти и газа давят на экономику, что делает экономическое восстановление в 2026 году маловероятным", - говорится в статье.

В то же время центральный банк России прогнозирует экономический рост на уровне от 0,5% до 1,5% в 2026 году.