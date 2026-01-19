ua en ru
Росія через санкції збирається повернути в небо 30-річні літаки, - розвідка

Росія, Понеділок 19 січня 2026 18:59
Росія через санкції збирається повернути в небо 30-річні літаки, - розвідка Фото: санкції і скорочення авіапарку змушують РФ розконсервовувати старі літаки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У 2026-2027 роках авіакомпанії РФ планують масово повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва. Більшість з них має вік понад 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки в Telegram.

Зазначається, що для країни-агресорки це вимушений крок внаслідок санкцій, скорочення авіапарку та відсутності можливостей для його оновлення.

"У межах продовженої до 2027 року програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих літаків, серед яких Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. У 2026-2027 роках планується передати ще два відновлені Ту-204, попри їхню моральну й технічну застарілість", - йдеться у заяві.

Повернення до старих іноземних літаків

Розвідка повідомляє, що російські авіакомпанії вимушені розконсервовувати й іноземні літаки.

"Авіакомпанія "Россия" збільшує парк Boeing 747, успадкованих після банкрутства "Трансаэро". Лайнери, яким понад 20 років, повертають до польотів після багаторічного зберігання, зокрема через нестачу альтернативної техніки", - сказано у заяві.

Станом на жовтень 2025 року в авіапарку найбільших авіакомпаній країни-агресорки налічувалось 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. При цьому 67% російського флоту - іноземні літаки, які складно обслуговувати через санкції та нестачу запчастин.

Служба зовнішньої розвідки зазначає, що криза особливо відчутна у вантажній авіації РФ - зокрема, вантажообіг повітряного транспорту скоротився із 9,2 млрд тонно-кілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.

Зазначимо, фінансова та інституційна система РФ дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.

