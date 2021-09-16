МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину

МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by. Украинская сторона выполнила все условия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МВФ Джерри Райса во время традиционного брифинга.
Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре, но точной даты он не назвал.
"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении. Дискуссии продолжаются", - отметил Райс.
Отметим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, миссия начнется уже 18 сентября. Украина, в рамках второго транша, ожидает 750 млн долларов в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что миссия МВФ, вероятно, пройдет в формате онлайн.
Также РБК-Украина писало о том, что стало известно, когда МВФ напривит миссию в Украину.