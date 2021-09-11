Стало известно, когда МВФ отправит миссию в Украину

Международный валютный фонд направит миссию в Украину в течение следующих 10 -12 дней. Планируется проработать сделку по программе кредитования stand-by.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Он рассказал, что программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержании макро стабильности и намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ.

"В течение 10-12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы проработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины", - отметил Рашкован.