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Стало известно, когда МВФ отправит миссию в Украину

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 15:48
Стало известно, когда МВФ отправит миссию в Украину Фото: миссия МВД в ближайшее время прибудет в Украину (flickr.com/imfphoto)
Автор: Инна Собора

Международный валютный фонд направит миссию в Украину в течение следующих 10 -12 дней. Планируется проработать сделку по программе кредитования stand-by.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Он рассказал, что программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержании макро стабильности и намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ.

"В течение 10-12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы проработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины", - отметил Рашкован.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение МВФ транша на 700 млн долларов в начале октября.

РБК-Украина писало, что глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии.

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