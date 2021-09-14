Миссия МВФ в Украине, скорее всего, будет онлайн, - Шмыгаль

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, скорее всего, будет онлайн. Причиной является рост COVID-случаев в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, визит миссии в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия.

"Миссия, скорее всего, будет онлайн. Потому что растет количество заболеваемости на COVID-19. А при росте больных COVID, они совершают онлайн-миссии", - сообщил Шмыгаль.

Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Шмыгаль говорит, что Украина выполнила все условия.