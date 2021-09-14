ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миссия МВФ в Украине, скорее всего, будет онлайн, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 11:29
Миссия МВФ в Украине, скорее всего, будет онлайн, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, скорее всего, будет онлайн. Причиной является рост COVID-случаев в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, визит миссии в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия.

"Миссия, скорее всего, будет онлайн. Потому что растет количество заболеваемости на COVID-19. А при росте больных COVID, они совершают онлайн-миссии", - сообщил Шмыгаль.

Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Шмыгаль говорит, что Украина выполнила все условия.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что ЕС сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Денис Шмыгаль
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке