Миссия МВФ в Украине, скорее всего, будет онлайн, - Шмыгаль
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, скорее всего, будет онлайн. Причиной является рост COVID-случаев в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, визит миссии в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия.
"Миссия, скорее всего, будет онлайн. Потому что растет количество заболеваемости на COVID-19. А при росте больных COVID, они совершают онлайн-миссии", - сообщил Шмыгаль.
Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Шмыгаль говорит, что Украина выполнила все условия.
Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что ЕС сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро.