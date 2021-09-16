МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну

Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні, але точної дати він не назвав.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення. Дискусії тривають", - відзначив Райс.

Також представник МВФ підтвердив місію в Україні, яка запланована на цей місяць.

Відзначимо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, місія розпочнеться вже 18 вересня. Україна, в рамках другого траншу, очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.