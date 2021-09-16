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МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну

Автор: Сергій Пишкін

МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by. Українська сторона виконала усі умови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника МВФ Джеррі Райса під час традиційного брифінгу.

Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні, але точної дати він не назвав.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення. Дискусії тривають", - відзначив Райс.

Також представник МВФ підтвердив місію в Україні, яка запланована на цей місяць.

Відзначимо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, місія розпочнеться вже 18 вересня. Україна, в рамках другого траншу, очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що місія МВФ, ймовірно, пройде у форматі онлайн.

Також РБК-Україна писало про те, що стало відомо, коли МВФ напривить місію до України.

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