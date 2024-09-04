МВФ подталкивает Украину к ослаблению гривны и повышению налогов, - Bloomberg
Украинские чиновники ожидают, что на этой неделе Международный валютный фонд будет подталкивать страну к более быстрой девальвации валюты, снижению процентных ставок и усилению усилий по сбору налогов для покрытия бюджетного дефицита страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что сотрудники миссии МВФ окажут давление на страну, чтобы она продолжила эти шаги для продолжения получения финансовой поддержки, сообщили анонимные украинские чиновники.
Результатом работы миссии в Киеве, которая началась 4 сентября, может стать выделение Украине 1,1 млрд долларов, если сотрудники фонда определят, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств и возможностей для удовлетворения своих финансовых потребностей.
Однако, как отмечает Bloomberg, Национальный банк Украины не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения России. Этот шаг поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность, говорят источники. Рост курса доллара, а также повышение налогов также нанесут политический ущерб, поскольку население борется с последствиями войны с Россией.
Финансы правительства Украины были поддержаны примерно 122 млрд международной помощи от США, Европейского Союза и других союзников, а также МВФ. Но согласно последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля , страна сталкивается с бюджетным дефицитом в размере 15 млрд долларов в следующем году, который еще не был покрыт финансовыми обязательствами доноров.
Повышение налогов и курса доллара
Чтобы помочь залатать эту дыру, МВФ планирует призвать центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить денежно-кредитную политику на фоне умеренной инфляции, говорят источники. Эти шаги направлены на то, чтобы раздуть бюджетные доходы Украины в местной валюте и сделать заимствования для Министерства финансов более дешевыми.
В ходе обсуждений перед миссией на этой неделе МВФ также раскритиковал план правительства по повышению ряда налогов как слишком мягкий и призвал правительство президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос об увеличении более широкого спектра налогов. Одним из возможных предложений является повышение НДС с нынешних 20%, сказали источники.
Парламент Украины 3 сентября не смог принять закон, который увеличивает военный сбор с доходов физических лиц с 1,5% до 5% и распространяет его также на ФОПов, что отражает непопулярность таких мер среди граждан, переживающих мобилизацию военного времени, обеспокоенных коррупцией в правительстве, регулярными отключениями электроэнергии из-за авиаударов и высокими ценами на электроэнергию.
Украина также планирует получить дополнительную поддержку в виде займов на сумму 50 млрд в долларов, финансируемых за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка. "Большая семерка" стремится получить средства к концу года, хотя США и ЕС все еще дорабатывают детали.