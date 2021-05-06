МВФ ожидает от Украины большего прогресса для получения следующего транша

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах. Одна из главных задач МВФ - борьба с коррупцией и укрепление госуправления.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
Он отметил, что переговоры с украинскими властями о выделении очередного транша продолжаются и были весьма продуктивными. “Что касается статуса, то необходимо достичь большего прогресса”, - уточнил Райс.
По его словам, программа МВФ направлена на помощь Украине в условиях кризиса и позволит обеспечить среднесрочную финансовую устойчивость, сохранить независимость Центробанка и гибкого обменного курса.
При этом Райс отметил, что главная задача программы - борьба с коррупцией и укрепление системы государственного управления.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение следующего транша кредита МВФ по программе Stand By не ранее сентября 2021 года. По его словам, сейчас идет согласование условий.
Отметим, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.
РБК-Украина писало, что глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Международном валютном фонде пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.