МВФ очікує від України більшого прогресу для отримання наступного траншу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що для виділення Україні чергового траншу в рамках програми Stand By владі країни необхідно більше прогресу в політиці і реформах. Одне з головних завдань МВФ - боротьба з корупцією і зміцнення держуправління.

Про це на брифінгу повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс .

Він зазначив, що переговори з українською владою про виділення чергового траншу тривають і були вельми продуктивними. "Що стосується статусу, то необхідно досягти більшого прогресу", - уточнив Райс.

За його словами, програма МВФ спрямована на допомогу Україні в умовах кризи і дозволить забезпечити середньострокову фінансову стійкість, зберегти незалежність Центробанку і гнучкого обмінного курсу.

При цьому Райс зазначив, що головне завдання програми - боротьба з корупцією і зміцнення системи державного управління.