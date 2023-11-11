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МВФ оцінив перехід до гнучкого курсу гривні до долара: пройшов успішно

Фото: МВФ задоволений переходом до гнучкого курсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нещодавній перехід Національного банку України (НБУ) до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень пройшов успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Це довгоочікуваний крок до відновлення довоєнної основи грошово-кредитної політики та допомагає зміцнити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь", - йдеться у повідомленні.

У МВФ зазначають, що фінансова система України залишається стабільною, ліквідною та забезпеченою завдяки широким надзвичайним заходам, але "необхідна постійна пильність, враховуючи невизначеність, пов'язану з війною".

Діагностика банків, реформи банківського нагляду, посилення управління державними банками та планування на випадок непередбачених обставин залишаються важливими пріоритетами, додали у МВФ.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни курс був фіксованим (36,57 із липня 2022 року).

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою, ринок адаптується до нових умов.

При цьому офіційний курс знизився на 50 копійок до 36,07 грн/долар на 13 листопада.

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