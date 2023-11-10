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Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 15:43
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Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0779 грн за 1 долар (+0,0419 грн).

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,542 гривень за 1 євро (+0,0195 грн).

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 36,12-36,14 грн/долар (купівля-продаж).

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.

Прогноз курсу до кінця року

НБУ на початку жовтня відмовився від фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Після цього офіційний курс знизився з рівня 36,57 грн/долар, який НБУ тримав із липня 2022 року, на 50 копійок.

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць знизився приблизно на 50 копійок. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.

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