Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 13 листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0779 грн за 1 долар (+0,0419 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,542 гривень за 1 євро (+0,0195 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 36,12-36,14 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.

Прогноз курсу до кінця року

НБУ на початку жовтня відмовився від фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Після цього офіційний курс знизився з рівня 36,57 грн/долар, який НБУ тримав із липня 2022 року, на 50 копійок.

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць знизився приблизно на 50 копійок. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.