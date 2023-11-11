RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВФ оценил переход к гибкому курсу гривны к доллару: прошел успешно

Фото: МВФ доволен переходу к гибкому курсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Недавний переход Национального банка Украины (НБУ) к управляемой гибкости обменного курса в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений прошел успешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

"Это долгожданный шаг к восстановлению довоенной основы денежно-кредитной политики и помогает укрепить устойчивость экономики к внешним потрясениям", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что финансовая система Украины остается стабильной, ликвидной и обеспеченной благодаря обширным чрезвычайным мерам, но "необходима постоянная бдительность, учитывая неопределенность, связанную с войной".

Диагностика банков, реформы банковского надзора, усиление управления государственными банками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств остаются важными приоритетами, добавили в МВФ.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны курс был фиксированным (36,57 с июля 2022 года).

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой, рынок адаптируется к новым условиям.

При этом официальный курс упал на 50 копеек до 36,07 грн/доллар на 13 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФКурс доллара