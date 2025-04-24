МВФ оцінив кількість населення України і дав похмурий прогноз до 2030 року

Оцінки в Україні

За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб

У 2025 році очікується продовження чистого відтоку зовнішніх мігрантів (близько 0,2 млн осіб), але з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), що прискориться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

Оцінки кількості біженців і населення

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,8 млн біженців з України. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали (або примусово були вивезені) в Росію і Білорусь. Якщо не враховувати українців, які перебувають на території країн-агресорів, то їхня чисельність становить 5,5 млн.

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, чисельність населення України становила:

на 1 січня 2022 року - 42 млн осіб,

на липень 2024 року - 35,8 млн осіб, зокрема на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, - 31,1 млн осіб.

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