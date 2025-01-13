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Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі

Україна, Понеділок 13 січня 2025 11:44
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Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі Фото: найбільше українських біженців у Німеччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. З них 6,254 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.

Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 осіб.

Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:

  • Німеччина - 1,235 млн осіб,
  • Польща - 985,1 тисяч,
  • Чехія - 380,4 тисяч,
  • Велика Британія - 253,5 тисяч,
  • Іспанія - 217,0 тисяч,
  • Італія - 171,5 тисяч,
  • Франція - 64,6 тисяч.

Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та груднем 2024 року (3 416 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

  • віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків;
  • найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (31% та 14% відповідно);
  • до виїзду з України - 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування - 44%;
  • до виїзду з України - 5% безробітних, безробітні в країні перебування - 15%.

Міграція у 2023-2024 роках

Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.

У першому півріччі 2024 року кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб. Кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тисяч, зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.

Як зазначили в НБУ, тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції. НБУ очікував, що Україну у 2024 році залишать 500 тисяч осіб.

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