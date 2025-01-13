Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі
За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. З них 6,254 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.
Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 осіб.
За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:
- Німеччина - 1,235 млн осіб,
- Польща - 985,1 тисяч,
- Чехія - 380,4 тисяч,
- Велика Британія - 253,5 тисяч,
- Іспанія - 217,0 тисяч,
- Італія - 171,5 тисяч,
- Франція - 64,6 тисяч.
На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та груднем 2024 року (3 416 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:
- віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків;
- найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (31% та 14% відповідно);
- до виїзду з України - 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування - 44%;
- до виїзду з України - 5% безробітних, безробітні в країні перебування - 15%.
Міграція у 2023-2024 роках
Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.
У першому півріччі 2024 року кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб. Кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тисяч, зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.
Як зазначили в НБУ, тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції. НБУ очікував, що Україну у 2024 році залишать 500 тисяч осіб.