МВФ оценил количество населения Украины и дал мрачный прогноз до 2030 года

Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины. Беженцы вернутся далеко не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2025 года).
По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,0 млн человек, в 2024 году - до 33,3 млн человек.
МВФ прогнозирует такую численность населения:
Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).
По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек
В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 млн человек), но с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,8 млн беженцев из Украины. Но эти данные учитывают и тех украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. Если не учитывать украинцев, которые находятся на территории стран-агрессоров, то их численность составляет 5,5 млн.
По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла:
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