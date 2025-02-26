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Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування

Україна, Середа 26 лютого 2025 11:25
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Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування Фото: В Україну точно повернуться тільки 20% біженців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частка біженців, що планують повернутися до України, опустилася до найнижчого рівня із часу повномасштабного вторгнення і складає 43%. Лише 20% українців повністю впевнені, що повернуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Водночас зросла частка тих, хто точно не планує повертатися до України, - таких вже 13,5%, що майже вдвічі більше ніж у січні 2024 року. Ще 20% скоріше за все не повернуться.

Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування

Майже половина з охочих повернутись до України (44%) ще не визначилася з термінами щодо повернення.

Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування

На рішення повернутися додому впливають як безпекові, так і економічні чинники. Зокрема, на таке рішення позитивно вплинули б: остаточне закінчення війни (53%), вищий рівень життя в Україні (46%), можливість знайти добре оплачувану роботу (33%), припинення бойових дій та повітряних ударів по місту, в яке планують повернутися (31%), та припинення бойових дій у рідному регіоні (24%).

Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування

Як зазначають автори дослідження, за даними ООН, станом на 16 грудня 2024 року було зареєстровано 6,8 млн українців за кордоном. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали (чи примусово були вивезені) до Росії та Білорусі. "Якщо не зважати на українців, які перебувають на території країн-агресорів, то їхня чисельність становить 5,5 млн", - йдеться в повідомленні.

Скільки біженців точно повернуться в Україну: дані опитування

Дослідницька агенція Info Sapiens, на замовлення Центру економічної стратегії, у листопаді-грудні 2024 року опитала 1000 українських біженців, що перебували за кордоном. Репрезентативність була забезпечена завдяки географічним квотам розподілу українців за кордоном, що базувалися на даних Європейської служби статистики, а також офіційних даних щодо кількості українців, які виїхали до Великої Британії, Канади та США. Опитування не включали у себе українців, що перебували на території Росії чи Білорусії.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 тисяч осіб.

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