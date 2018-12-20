МВФ обязал Украину разделить ГФС на налоговую и таможенную службы

Разделение ГФС включили в меморандум в качестве структурного маяка

Норма о разделении Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы содержится в Меморандуме Украины и Международного валютного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума.

Согласно документу, разделение центральных и региональных управлений ГФС на два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов, должно произойти до конца апреля 2019 года (структурный маяк).

Напомним, Кабинет министров 18 декабря принял решение о разделении ГФС на две службы: налоговую и таможенную.

В конце ноября министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что первый этап разделение ГФС может пройти без законодательных изменений, после чего будут объявлены конкурсы на руководителей обоих направлений. После этого в течение 2019 года Минфин будет предлагать внести изменения в законодательство.

Отметим, Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.

МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины 18 декабря. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.