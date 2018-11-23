Маркарова предлагает снова разделить ГФС на налоговую и таможенную службы

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Реформа ГФС должна пройти в течение 2019 года

Концепция реформирования Государственной фискальной службы предполагает разделение ведомства на налоговую и таможенную службы. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Маркарова отметила, что сейчас внутри Минфина находятся на финальной стадии доработки концепции реформы и уже с следующей недели запланированы более широкие консультации и вынесение предложений на рассмотрение Кабинета министров.

"Наша концепция предусматривает разделение Государственной фискальной службы на два отдельных направления. Можно сказать, три направления, но главные - это направление налоговое и направление таможенное", - сказала министр.

Маркарова сообщила, что первый этап разделения может пройти без законодательных изменений, после чего будут объявлены конкурсы на руководителей обоих направлений. После этого в течение 2019 года Минфин будет предлагать внести изменения в законодательство.

По ее словам, в государственном бюджете на 2019 год заложено, что 10% от перевыполнения таможенных поступлений может быть направлено на закупку сканеров для таможен, а также на зарплаты.

Напомним, что Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.