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МВФ зобов'язав Україну розділити ДФС на податкову і митну служби

Новини » Економіка    20.12.2018 - 10:23
МВФ зобов'язав Україну розділити ДФС на податкову і митну служби

Поділ ГФС включили в меморандум в якості структурного маяка

Норма про поділ Державної фіскальної служби на податкову і митну служби міститься в Меморандумі України та Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.

Згідно з документом, поділ центральних та регіональних управлінь ДФС на дві юридичні особи: податкову і митну служби, підзвітні Міністерству фінансів, має відбутися до кінця квітня 2019 року (структурний маяк).

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про поділ ДФС на дві служби: податкову та митну.

Наприкінці листопада міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що перший етап поділ ДФС може пройти без законодавчих змін, після чого будуть оголошені конкурси на керівників обох напрямків. Після цього протягом 2019 року Мінфін буде пропонувати внести зміни в законодавство.

Державна податкова служба та Державна митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.

МВФ схвалив нову програму stand-by для України 18 грудня. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

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