В МВФ объяснили причины стремительного падения ВВП Украины

В Международном валютном фонде назвали две причины, почему экономика Украины падает больше, чем в других странах. Это отсутствие достаточных денежных накоплений в домохозяйствах и ограниченная фискальная поддержка экономики.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время видеоконференции Европейской бизнес-ассоциации.

Он напомнил, что по прогнозам МВФ, падение ВВП Украины в 2020 году составит 8,2%.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - пояснил Люнгман.

Второй причиной называется ограниченная фискальная поддержка экономики.

Напомним, вчера Международный валютный фонд изменил свои прогнозы относительно падения мировой экономики.

В МВФ ранее сообщали, что в 2020 году ВВП Украины упадет до 8,2%.

В то же время, в украинском Кабмине надеются на начало восстановления экономики уже во втором полугодии.